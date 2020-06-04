كواليس جلسة الخطيب ووزير الرياضة من أجل رد هدايا تركي آل الشيخ

اجتمع وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، يوم الأربعاء، برئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب من أجل مناقشة ملف رد أموال وهدايا تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن أشرف صبحي ناقش مع الخطيب آليات رد التبرعات التي قام بها تركي آل الشيخ للأهلي، خلال فترة وجوده كرئيس شرفي للنادي.

وأوضحت أن، وزير الرياضة المصري طلب من الخطيب التمهل من أجل عرض الأمر على لجنة الفتوى والشؤون القانونية بالوزارة، حتى يمكنها التوصل لصيغة قانونية حول كيفية الحصول على أموال آل الشيخ".

وستقوم الوزارة بالرد على النادي الأهلي بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادي من كافة جوانبه على أن يتم ذلك من خلال اجتماع يجري بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادي، وفقا لموقع "في الجول" المصري.

ومن جانبه أعرب الخطيب عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء، وحل كافة المشكلات التي تعتري النادي الأهلي والرياضة المصرية بوجه عام.

وكان النادي الأهلي قرر قبول الاستقالة الشرفية لتركي آل الشيخ ورفع اسمه من قائمة رؤساء الشرف، وخاطب وزارة الرياضة للحصول على الموافقات القانونية لرد الأموال التي حصل عليها.