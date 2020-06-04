"حمية" لمدة 3 أيام تمنحك لياقة الجنود الأمريكيين

يعد النظام الغذائي العسكري من الأنظمة الغذائية الصحية التي تساعد على فقدان الوزن بشكل سريع، دون الحاجة إلى ممارسة التمارين الرياضية أو اتباع الوصفات الطبية، إلا أن بعض الدراسات أشارت إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل بدء اتباعه.

ويرى البعض أن هذا النظام من تصميم خبراء التغذية في الجيش الأمريكي، في محاولة منهم لمساعدة الجنود في الحصول على وزن مثالي، يتلائم مع اللياقة البدنية التي يجب أن يتميز بها المجندون، حسبما ذكر موقع "الكونسلتو".

ويرجح آخرون أن هذا النظام ليس له علاقة بالجيش الأمريكي ، لكن نسبته إلى الحياة العسكري مجرد كناية عن الصرامة التي يحتاجها هذا النظام من متبعيه، وفيما يلي طريقة تنفيده:

يتتطلب اتباع خطة غذائية لمدة 3 أيام متتالية فقط، وخلال هذه المدة يتم تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة بشكل تدريجي.

اليوم الأول: 1400 سعرة حرارية.

اليوم الثاني: 1200 سعرة فقط.

اليوم الثالث: 1100 سعرة حرارية.

وبدءًا من اليوم الرايع، يستطيع الشخص تناول أي طعام يرغب فيه، إلا أن خبراء التغذية ينصحون باستهلاك 1500 سعرة فقط، للحصول على أفضل نتائج ممكنة من هذه الحمية.

وأوصت بعض الدراسات بتحديد الأطعمة التي سيتم تناولها خلال الأيام الثلاثة، حيث يفضل تناول الخبز المحمص والجزر والبروكلي والتونة والموز ونصف كوب من الأيس كريم، مع مراعاة الابتعاد عن الأملاح والتوابل.

ولن يرهق هذا النظام محبي المشروبات المنبهة، لأنه لن يحرمهم من قهوتهم الصباحية، ولكن، يجب تناولها دون أي إضافات تكسبها سعرات حرارية إضافية، مثل السكر والمبيض، وبصفة عامة يوصي الأطباء بممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، بمعدل 5 أيام أسبوعيًا.