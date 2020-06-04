فوائد فيتامين "ب 12" للصحة... وما هي مصادره الطبيعية

يوفر فيتامين "ب 12"، العديد من الفوائد للجسم والصحة، كما يجعل أعضاء الجسد تقوم بوظائفها بشكل سليم.

ويعمل فيتامين "ب 12"، على بناء خلايا الجسم وأنسجته، بينما يتسبب نقصه في الإصابة بأمراض عديدة، تحديدا الأعصاب.

ويحافظ فيتامين "ب 12" على سلامة المخ والجهاز العصبي ويعمل على بناء كريات الدم الحمراء، كما يقلل من خطر التعرض للجلطات.

ويؤدي فيتامين "ب 12"، مهمة تحويل الطعام بعد هضمه إلى طاقة، كما يقي من الإصابة بفقر الدم ويحمي المخ من التدهور المعرفي.

ويمنح فيتامين "ب 12" البشرة النضارة والنعومة، ويمنع تكون حب الشباب كما يحارب علامات الشيخوخة المبكرة، ويساهم في التئام الجروح سريعا ويساهم في الوقاية من سرطان الجلد.

وينصح الأطباء السيدات الحوامل بتناول فيتامين "ب 12"، حيث يحمي الأجنة من الأمراض القلبية ومشكلات العيوب الخلقية ويحافظ على الجهاز العصبي المركزي.

مصادر فيتامين "ب 12"

يمكن الحصول على فيتامين "ب 12" من لحوم الأبقار والدواجن والأسماك والتونة ولحوم الأغنام، كما يتواجد في البيض ومنتجات الألبان وفواكه مثل التمر والجزر والمانجو.

ويتواجد فيتامين "ب 12" في الأغذية النباتية فقط الورقية ذات اللون الأخضر.