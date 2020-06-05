الطعام الوحيد الذي لا تنتهي صلاحيته أبدا

تتمتع الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة بفترة صلاحية، في أي مكان، من أيام إلى أسابيع، وأحيانًا أشهر أو حتى سنوات للأطعمة المعلبة والمجففة.

في النهاية، تبدأ هذه الأطعمة بالتعفن والتحلل وتفوح منها رائحة كريهة، ولكن هناك عنصر أساسي في المطبخ لن يفسد أبدًا، ولا يوجد له تاريخ انتهاء، كما أنه ليس طعامًا معالجًا بل طبيعي تماما.

إنه العسل! هذا صحيح، فإن هذا المزيج السميك الذي يحول كل شيء من الشاي إلى دقيق الشوفان إلى طعم أفضل، لن تنتهي صلاحيته أبدًا، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي.

عملية صنع العسل

كل ذلك بفضل كيفية صنع هذا الإكسير الحلو، من خلال سحر نحل العسل والرحيق الذي يستوردونه من الزهور.

إذ تعد العملية بداية من النحل إلى مخزن الطعام الخاص بك عملية منهجية: بعد أن يحصل النحل على الرحيق، يتم تقسيمه بشكل طبيعي إلى سكريات بسيطة، ويقوم النحل بتخزينه في أقراص العسل.

بعدها، يقوم مربو النحل بجمع إطارات قرص العسل وكشط الطبقة الخارجية الشمعية ووضعها في أواني مخصصة، وبعد ذلك تتم إزالة أي شمع متبقي في العسل، وأخيرًا يتم تعبئته في زجاجات.

لماذا لا تنتهي صلاحية العسل؟

يعود الفضل في هذه الميزة أن العسل يد شكلا من أشكال السكر، على الرغم من اختلافها عن سكر المائدة الأبيض، إلا أن المواد الحلوة استرطابية، مما يعني أنها لا تحتوي على الكثير من الماء في حالتها الطبيعية.

ونظرًا لوجود القليل من الرطوبة، لا يمكن للبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى التي تجعل الطعام يفسد في العادة أن تزدهر في تلك البيئة الجافة.

العسل هو أيضا حمضي، مع درجة حموضة تتراوح من 3.26 إلى 4.4، وتعني الحموضة العالية أنها ستقتل أي بكتيريا أخرى تحاول البقاء في العسل. وإذا تم تخزينها بشكل صحيح، كما هو الحال في وعاء زجاجي محكم الغلق، فلن يتعرض لبيئة رطبة يمكن أن تفسده. طالما أن العسل مغلق ومحكم بشكل صحيح في مكان جاف، يجب أن تستمر صلاحيته إلى الأبد.

لكن، ماذا عن العسل المتبلور؟

في بعض الاحيان يتبلور العسل، وهو ما يعتقد بعض الناس خطأ أنه يعني أنه أصبح سيئًا.

في الواقع، إنه يعني أن لديك عسل خام عالي الجودة، إذ يتكون العسل من نوعين رئيسيين من السكريات: الفركتوز والجلوكوز. واعتمادًا على توازن نوعي السكريات ونوع العسل الذي لديك، يمكن أن يتبلور العسل.

وعند وضعه في الثلاجة، فإن احتمال تبلوره تكون أعلى، ولجعل بلورات العسل سائلة مرة أخرى، يمكن وضع العسل في وعاء من الماء الدافئ لزيادة درجة الحرارة.