أشرف زكي يجري عملية جراحية في القلب

د/أشرف زكي الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. و حمد الله علي سلامتك من العملية و ربنا يحفظك لبيتك وولادك و زوجتك الجميلة، و كلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللي بتبذله في النقابة و اهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين و ربنا يقومك بالسلامة 🙏 @ashrafzakyoffical @rogenaofficial