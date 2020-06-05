أشرف زكي يجري عملية جراحية في القلب

أجرى الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، مساء أمس الخميس، عملية جراحية في القلب.

وكشفت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، عن إجراء أشرفف زكي للعملية الجراحية.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة تجمع أشرف زكي، وزوجته النجمة روجينا، معلقة عليها "دكتور أشرف زكى الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. وحمد الله على سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللى بتبذله فى النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف زكي، تغيب عن جنازة الفنان الراحل حسن حسني، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أي تفاصيل عن خضوعه لأي إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وعلق زكي وقتها على انتقادات عديدة وجهت للفنانين لغيابهم عن حضور الجنازة، بأن الفنان حسن حسني أستاذ كل الأجيال، قائلا: "لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصي علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسني معلومة، وكان هناك تكريم له".

وبرر زكي غياب حضور الفنانين عن تشييع جثمان الفنان الراحل، بأنه توفي فجرا وجرى دفنه في وقت باكر من الصباح، متابعا: "فنانون كثر ذهبوا إلى المستشفى وقت صلاة الظهر كما كان محدد سلفا، منهم أشرف عبد الباقي وبيومي فؤاد وأوس أوس، لكنهم تفاجأوا بأن حسن حسني قد وري التراب في وقت سابق، وأنا كنت مسافرا عندما علمت بخبر رحيله، وعندما عدت كانت عملية الدفن قد تمت".

وأعرب الفنان المصري عن غضبه من بعض المعلقين، قائلا: "ارفعوا أيديكم عن الفنانين، لا أفهم التناقض الموجود عند بعض الناس"، مضيفا: "عندما يروننا يطلبون الصور معنا، وفي ظهورنا يسبوننا".