كم عدد ملاعق السكر المسموح بتناولها يوميا؟

يمد السكر الجسم بالطاقة اللازمة لقيام الإنسان بالأنشطة المختلفة، إلا أن تجاوز الحد المسموح به قد يعرض الإنسان لمخاطر صحية قد لا تظهر آثارها إلا على المدى البعيد.

وذكر موقع "dailymedicalinfo" أنه من المهم معرفة الفرق بين السكر الطبيعي والسكر المضاف أي الذي يضاف إلى الطعام، والسكر الموجود بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات، فالأطعمة التي تحتوي على المياه والألياف والمغذيات المختلفة بشكل طبيعي تكون جيدة، أما السكريات المضافة فهي تلك التي تضاف إلى الأطعمة، والتي تكون مثل السكروز أو شراب الذرة عالي الفركتوز.

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، فإن معدل السكر المطلوب لأجسامنا في اليوم يكون كالتالي: للرجال: 150 سعر حراري في اليوم بما يعادل 37.5 غرام أي 9 ملاعق من السكر، وللنساء: 100 سعر حراري في اليوم أي 25 غرام بما يعادل 6 ملاعق من السكر.

ويمكنك التقليل من السكر في طعامك عن طريق الحد من تناول المشروبات الغازية التي تجلب لك الضرر دون داعي، فأنت لست في حاجة لمزيد من السكريات المضافة، كذلك عصائر الفواكه المصنعة قد تحتوي على نفس نسبة السكر الموجودة في المشروبات الغازية.

كما يجب تقليل استهلاك الحلويات والمنتجات المخبوزة مثل الكوكيز والكعك، فهي مليئة بالسكر والكربوهيدرات، والفواكه المعلبة التي تحتوي على شراب السكر، وابحث عن الفواكه الطازجة في المقابل.