أعراض نقصها والجرعة المضبوطة... الخريطة الشاملة لـ3 فيتامينات مقوية للمناعة

قدم مركز المعلومات الدوائية في هيئة الدواء المصرية، معلومات شاملة حول فيتامينات "ج" و"د" والزنك، من حيث أعراض النقص وأضرار الزيادة والكمية التي يحتاجها الجسم والمسموح بها يوميا والمصادر الطبيعية وبعض النصائح التي تخص التداخلات الدوائية وكذلك موانع الاستعمال.

جاء ذلك في سياق سلسلة منشورات توعوية عبر صفحة المركز على "فيسبوك"، في إطار مساعي الجهات الرسمية إلى نشر الوعي فيما يخص الاستخدام الأمثل والآمن للدواء وتزامنا مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 والافراط في تناول المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن بهدف رفع المناعة.

فيتامين "د"

أعراض النقص:

- ألم العظام والمفاصل.

- تساقط الشعر

- تأخر التام الجروح

- الإرهاق والتعب.

النصائح العامة:

- ينصح بتناول فيتامين "د" قبل تناول مضادات الحموضة بساعتين أو بعد تناولها بأربع ساعات.

- يجب استشارة الطبيب قبل تناول الفيتامين مع دواء ديجوكسين لأن ذلك يسبب عدم انتظام ضربات القلب

- يجب استشارة الطبيب قبل ناول الفتيامين مع دوار فيراباميل أو دلتيازيم.

- يسبب اتاول فيتامين د مع بعض مدرات البول ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم.

- ينصح بعدم تناوله بجرعات أعلى من 4000 و.د يوميا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية لأن ذلك يؤثر على صحة الطفل.

الكمية المسموح بها يوميا:

- للرجال أو السيدات من سن 19 لـ70 سنة 600 و.د

- للرجال أو السيدات فوق 70 سنة، 800 و.د

- للحامل أو المرضع: 15 ميكورغراما

- للأطفال حتى 12 شهرا: 10 ميكروغراما، ومن سنة حتى 18 سنة 15 ميكروغراما.

أضرار الإفراض في تناوله:

- القيئ والغثيان والإمساك.

- مشاكل بالكلى.

- الضعف.

المصادر الطبيعية:

- الرنجة والكراميل، إذ تحتوي كمية 100 غرام على 112 و.د.

- اللبن، ويحتوي كوب 250 مل على 115 -130 و.د.

- سمك التونة المعلب بكمية 85 غراما تحتوي على 154 و.د/ 4 ميكروغرامات.

- كبد البقر المطهي، 85 غراما يحتوي على 42 و.د/ 1 ميكروغرام.

- بيضة واحدة تحتوي على 41 و.د/ 1 ميكروغرام.

- سمكة واحدة من السردين تحتوي على 23 و.د/ 0.6 ميكروغرام.

- عصير البرتقال كوب (250 مل) يحتوي على 100 و.د.

فيتامين ج أو "سي"

أعراض النقص:

- ضعف المناعة.

- نزيف وتورم في اللثة.

- تأخر التأم الجروح.

- التعب والإرهاق.

النصائح العامة:

- من أهم المصادر الطبيعية لفيتامين ج، الخضروات والفواكه، حيث ينصح بتناولها كما هي دون طهيها لأن فيتامين ج يتكسر بفعل الحرارة العالية.

- ينصح بتناول فيتامين ج قبل تناول مضادات الحموضة بساعتين أو بعد تناولها بأربع ساعات.

- عند تناول جرعات عالية من الفيتامين ينصح بعمل اختبار سيولة الدم وذلك للأشخاص الذين يتناولون دواء وارفارين "مضاد التجلد".

- ينصح بعدم تناول الفيتامين بجرعات أعلى من 1800 -2000 مجم يوميا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية لأن ذلك يؤثر على صحة الطفل.

- ينصح بعد تناول فيتامين ج بجرعة أعلى من 300 مجم يوميا لمرضى السكري، حيث يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة بأمراض القلب.

الكمية المسموح بها يوميا:

- للرجال 90 مجم.

- للسيدات: 75 مجم.

- للحامل: 85 مجم.

- للمرضع: 120 مجم.

للأطفال: من 0 إلى 6 أشهر: 40 مجم، ومن 6 لـ12 شهرا: 40 مجم: ومن 1 لـ3 سنوات: 15 مجم، و3 لـ8 سنوات: 25 مجم، ومن 8 لـ13: 45 مجم.

أضرار الإفراط:

- الإسهال والمغص.

- القيئ والغثيان.

- الصداع والأرق.

المصادر الطبيعية:

- الفلفل الأحمر، إذ تحتوي 75 جم منه على 95 مجم من الفتيامين.

- 75 غراما من الفلفل الأخضر تحتوي على 60 جم.

- 177 مل من عصير البرتقال يحتوي على 93 مجم.

- 90 غراما من الكيوي يحتوي على 64 مجم.

- 78 مجم من البروكلي يحتيو على 51 مجم.

- 72 غراما من الفراولة تحتوي على 49 مجم.

- 100 غراما من الجوافة تحتوي على 228 مجم.

- 100 مجم من الليمون يحتوي على 77 مجم.

الزنك

أعراض النقص:

- انخفاض حاسة الشم والتذوق.

- فقدان الوزن غير المتوقع.

- تأخر التأم الجروح.

الإسهال وفقدان الشهية.

النصائح العامة:

- ينصح بتناوله بعد ساعة من تناول بعض المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين أو قبل ساعتين (أو بعد 4 ساعات) من تناول بعض المضادات الحيوية مثل تتراسكيلين.

- ينصح بعدم تناوله بجرعات أعلى من 34 - 40 مجم يوميا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية لأن ذلك يؤثر على صحة الطفل.

- يستخدم يحذر شديد مع مرضى السكري، حيث يقلل مستوى السكر بالدم.

الكمية المسموح بها يوميا:

- للرجال: 11 مجم.

- للسيدات: 8 مجم.

- للحامل: 11 مجم.

- للمرضع: 12 مجم.

- للأطفال من سنة 1 لـ6 أشهر: 2 مجم، ومن 7 أشهر لـ3 سنوات: 3 مجم، ومن 4 لـ8 سنوات: 5 مجم، ومن 9 لـ13 سنة: 8 مجم.

أضرار الإفراط:

- القيئ والغثيان والإمساك.

- تغيرات بحاسة التذوق.

- أعراض تشبه الإنفلونزا.

المصادر الطبيعية:

- لحم بقري، وكمية 85 غراما منها تحتوي على 7 مجم من الفيتامين.

- الفول ويحتوي 64 غراما منه على 2.9 مجم.

- 85 غراما من لحم الدجاج الداكن يحتوي على 2.4 مجم.

- 250 مل لبن منزوع الدسم يحتوي على 1 مجم.

- 64 غراما من العدس يحتيو على 1.3 مجم.

- 64 غراما من الفاصوليا تحتوي على 0.9 مجم.

- 64 غراما من بذور السمسم تحتوي على 1.3 مجم.