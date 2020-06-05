حسام حبيب يهاجم "مدعين الصحافة"

وجه الفنان المصري حسام حبيب رسالة إلى من وصفهم بـ"مدعين الصحافة" وذلك بعد تداول أنباء حول خلاف دب بين حبيب وزوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وقال حبيب في تغريدة جديدة له بموقع تويتر "أنا كتبت تويته ومسحتها احتراما للسادة الصحفيين الشرفاء أما الأشخاص التانيه مدعين الصحافه فحسبي الله ونعم الوكيل، اتقو الله أن تخوضوا في أعراض الناس". واختتم بقوله "موتو بغيظكم".

انا كتبت تويته و مسحتها احتراما للساده الصحفيين الشرفاء اما الاشخاص التانيه مدعيين الصحافه فا حسبي الله و نعم الوكيل اتقو الله ان تخوضو في اعراض الناس موتو بغيظكم — Hossam Habib (@hossamhabib) June 5, 2020

في سياق متصل، نفت شيرين عبدالوهاب عبر موقع "تويتر" أنباء خلافها مع زوجها: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي"، بينما اكتفى حسام بالاستعانة بآية قرآنية "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا".