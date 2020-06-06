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    نادلات يرتدين كمامات طبية، وأقنعة واقية، وقفازات لمنع الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يخدمن الزبائن في مطعم Cheers One في طوكيو، اليابان 11 مايو / أيار 2020.

    كيف تحافظ على سلامتك في المقاهي والمطاعم من فيروس "كورونا"

    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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    بدأت عدد من الدول تخفيف إجراءات القيود التي فرضتها على عدد من المرافق العامة بسبب تفشي فيروس "كورونا" ومن ضمنها المقاهي والمطاعم، التي عادت لفتح أبوابها متبعة إجراءات جديدة للحفاظ على الصحة العامة ومنع تفشي الفيروس من جديد.

    حيث تسبب إنتشار الفيروس الى فرض حالة من الحجر الصحي في أغلب دول العالم مما أدى لإغلاق الكثير من المطاعم والمقاهي حول العالم.

    وبحسب مجلة The National Interest، فإن المطاعم والمقاهي تسببت بإصابة الكثيرين بالفيروس نتيجة لانتقال العدوى من شخص مصاب لأشخاص أصحاء، كان فيها لمكيف الهواء دور كبير في نقل فيروسات المرض لأشخاص أصحاء.

    مما دفع لإتباع إجراءات أكثر حول نظام التهوية والتباعد بين أماكن الجلوس.

    كيف يمكنك حماية نفسك من الفيروس في المقاهي

    يمكن إتباع مجموعة من الإجراءات التي تساهم بالحماية من الإصابة بالفيروس، من خلال غسل اليدين وتجفيفهم بشكل مستمر بإستخدام الماء والصابون وفي حال عدم وجودهم إستخدام المعقمات مع تجنب لمس الوجه.

    المحافظة على مسافة لا تقل عن متر ونصف بينك وبين الآخرين، إلا إذا كانوا أشخاصا تربطك بهم علاقة وثيقة للغاية.

    الجلوس في الأماكن المفتوحة وتجنب الجلوس في الأماكن المغلقة، حيث ترتفع فيها نسبة الإصابة بالفيروس.

    الإستفادة من تقنية الدفع الإلكتروني دون لمس، والتي لا تتطلب إدخال الرقم السري، الأمر الذي يجنبك لمس جهاز الدفع.

    كيف يمكن للمقاهي أن تحافظ على إجراءات السلامة

    يتم ذلك في البداية من خلال وضع مسافة آمان بين الطاولات الأمر الذي يسمح بذلك للزبائن بأن يكونوا خارج حيِز تنفس الآخرين الذي يبلغ مترا ونصف المتر، ويأخذ أيضا في الحسبان التأثير المحتمل لمكيِف الهواء.

    بالإضافة لإستخدام المعقمات في تنظيف وتعقيم الطاولات والكراسي بعد انصراف الزبائن وقبل أن يستخدمها زبائن آخرون.

    وعدم وضع أدوات المائدة المتمثلة بالأطباق والكؤوس على الطاولة وإنما الإحتفاظ بها في منطقة معقمة وتقديمها عند الطعام.

    بالإضافة للتعقيم المستمر لجميع الأسطح التي تكون عرضة للمس، كما ويتعين على الموظفين ترك مسافة آمان مع الزبائن في جميع الأوقات، وعدم السماح للذين يعانون من مشاكل في التنفس في الحضور الى العمل.

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    الكلمات الدلالية:
    الصحة, مقاهي, مطاعم, فيروس كورونا
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