كشف آخر تطورات إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوى، أحدث تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "االمصري اليوم" عن نجلة الفنانة تأكيدها استقرار حالة والدتها الصحية، مع تواجدها في الرعاية المركزة، طالبة من جمهورها الدعاء لها ولكل مريض، وكتبت مختار، في صفحتها الشخصية على فيسبوك، أن والدتها مازالت في الرعاية المركزة على نفس حالتها.

وطالبت متابعيها: "ادعوا أرجوكم لها ولكل مريض، وإن ربنا يرفع الوباء ده عن البشر أجمعين، ويخفف على كل مريض يارب".

من جانبه، صرح الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، بأن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى مستقرة، موضحا أن الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم ولم تتأخر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رضا، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، حيث أكد أن الفنانة رجاء الجداوى لم تدخل فى غيبوبة، مثلما شاع على مواقع التواصل الاجتماعى، منوها أنها تدرك الناس حولها بشكل جيد، ولم تتعرض لأى انتكاسة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الطبيب قائلا إن الأطباء فى مستشفى أبو خليفة ينتظرون تحسن فى حالة الفنانة رجاء الجداوى، مشددا على أن الأطباء المتابعين لحالتها مستائين من الشائعات المتداولة عن حالتها الصحية، مؤكدا أنه حتى الآن الوضع مستقر، وأن تحسن حالتها الصحية بيد الله وحده.