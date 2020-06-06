علاج منزلي لالتهاب الشعب الهوائية

يزداد خوف مرضى نزلات البرد العادية خلال هذه الأيام من أن يكونوا قد أصيبو بفيروس كورونا المستجد، ويعد السعال الناتج عن التهاب الشعب الهوائية أحد أبرز الأعراض المشتركة بين الحالتين.

وقال موقع "dailymedicalinfo" إنه يمكن علاج التهاب الشعب الهوائية في المنزل، وتشمل أعراض التهاب الشعب الهوائية: السعال المتكرر والذي ينتج عنه المخاط. نقص والافتقاد إلى الطاقة. صوت الصفير عند التنفس. الحمى.

علاج التهاب الشعب الهوائية في المنزل يمكن من خلال اتباع النصائح التالية:

شرب السوائل كل ساعة إلى ساعتين، الراحة، عدم التدخين، تخفيف آلام الجسم من خلال تناول الأسبرين أو الأسيتامينوفين.

ويجب ألا تعطي الأطفال دون سن الرابعة أدوية مضادة للسعال والبرد، مع مراقبة مستمرة للون وكمية المخاط وكم مرة تصيبك الكحة أو السعال في اليوم، وفي حال كنت تعاني من السعال الجاف أو بقليل من البلغم، قد يصف طبيبك دواء السعال لمنعه أو دواء طارد للبلغم لتقوم بالسعال بسهولة.

وللوقاية من التهاب الشعب الهوائية، اتبع التالي:

يمكن الوقاية من التهاب الشعب الهوائية ومنع حدوثه في المستقبل من خلال القيام بالتالي: امتنع عن التدخين، لا تسمح للآخرين بالتدخين في منزلك.

الابتعاد أو التقليل من وقتك مع الأشياء التي تهيج أنفك أو الحلق أو الرئتين مثل الغبار أو الحيوانات الأليفة.

الحصول على الراحة في حال إصابتك بالبرد.

اهتم بتناول الدواء بالطريقة التي يخبرك بها الطبيب.

تناول نظام غذائي صحي.

اغسل يديك كثيراً.

لا تشارك الطعام أو الكؤوس أو النظارات أو أواني الطعام.