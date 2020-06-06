الشرطة المصرية تفض حفل زفاف يحييه حسن شاكوش

تمكنت قوات الشرطة المصرية، أمس الجمعة، من فض حفل زفاف أحياه مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

جاء ذلك بعد تدخل قوات المباحث لفض فرح داخل فيلا يملكها رجل أعمال بمحافظة الإسماعيلية بقرية النورس المطلة علي بحيرة التمساح بدائرة مركز الإسماعيلية، بحسب صحيفة "صدى البلد".

وتبين للشرطة أن من يحيي حفل الزفاف هو المطرب الشعبي حسن شاكوش وعمر كمال، وعدد من الشخصيات العامة والشهيرة بالإسماعيلية.

وتمكنت القوة الأمنية من فض حفل الزفاف بالكامل والإشراف علي خروج المدعوين خارج القرية بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، كان شاكوش قد أكد، في وقت سابق، أن كل ما تناولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، حول تورطه في قضية تهديد لاعب بيراميدز المصري عمر جابر وزوجته وأولاده بالقتل، غير صحيح على الإطلاق.

وقال شاكوش في تصريح لموقع "النهار"، إن "كل هذا الكلام عبارة عن شائعات غير صحيحة"، وأضاف "عمر جابر صديقي وأخي ولا توجد مشاكل بيننا، والمشكلة ليس لدي دخل بها، فأنا واسطة خير"، وتابع "عمر من قبل أهداني فانلة المنتخب المصري بتوقيعه، وأنا غنيت له أكثر من مرة".