لبنان.. ضبط فستان زفاف محمل بما يزيد عن 2 كغم من الهيروين

تمكنت الشرطة اللبنانية من ضبط كمية كبيرة من مادة الهيروين المخدرة داخل فستان زفاف، قبل تهريبها.

وقالت صحيفة "البشاير" إن الأمن الداخلي اللبناني ضبط 2.2 كيلوغرام من الهيروين معدة للتهريب إلى أحدى دول شمال إفريقيا في شحنة تضم فستان زفاف وزينة نسائية وأدوات مطبخية.

وأوضح الأمن، في بيان، أن "أشخاص مجهولين حضروا لعملية شحن فستان زفاف، وزينة نسائية وأدوات تستخدم داخل المطبخ مشتبه في أنها تحوي مخدرات معدّة للتهريب الى إحدى دول شمال أفريقيا بواسطة إحدى شركات الشحن"، وأضاف "بعد تفتيشها تبين أنها تحتوي على 2.2 كيلوغرام من مادة الهيروين".

وتبين أن المتورطين استعملوا بطاقات هوية مزورة وأرقام هواتف خصصت لهذه العملية وقد جرى تلفها، وتم تحديد هوية أحد المتورطين في هذه العملية وتوقيفه وهو لبناني الجنسية.

واختتمت الشرطة بالتأكيد على أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف بقية المتورطين.