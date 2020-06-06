مطرب مصري يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

أعلن مطرب مصري شاب، اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر المطرب المصري، أمير يوسف، على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، اليوم السبت، ما يفيد بإصابته بفيروس كورونا، ليثير صدمة بين جمهوره، خاصة من الشباب، الذي أبدى تعاطفه معه.

وكتب أمير "قمت بعمل إشاعة مقطعية وأخبرني الدكتور قالي بإصابتي بفيروس كورونا.. الحمد لله على كل شيء.. دعاؤكم، وطلبت مني المستشفى أن أعزل نفسي في البيت".

وناشد المطرب المصري الشاب محبيه ومريديه ومتابعيه الدعاء له بالشفاء.

ويشار إلى أن أمير يوسف كاتب وملحن ومطرب مصري شاب، شكل في بداية حياته الفنية الفريق الغنائي "كلاكيت باند"، واستمر معه 4 سنوات، حتى قرر الانفصال عنه والقيام بمشروعه الفني الخاص.

ومن أشهر أغاني أمير يوسف، بنوته، وأنا سطرين، وبكرا أحلى".