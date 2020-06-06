إعلامي عربي يعلن إصابة أسرته بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي الكويتي، فهد السلامة، عن إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إصابته هو وزوجته بالفيروس نفسه، قبل أيام.

وأكد السلامة في تغريدة جديدة له مساء، اليوم، السبت، على حسابه الرسمي على "تويتر"، إصابة ابنته بالفيروس، بعد إصابته هو شخصيا وزوجته قبل يومين، ونقلها بجانب والدتها بالمستشفى، طالبا الدعاء من محبيه ومريديه.

"لا حول ولاقوة إلابالله"احبتي في الله اطلب من الله ومنكم الدعاء🙏💔تم اصابه ابنتي بفيروس كرونا المستجد وسيتم نقلها لترقد بقرب والدتها بمستشفى جابر:الفقير لله طمعان بكرمكم ودعائكم لحبيبتي وفلذه كبدي

🤲اللهم احرسها بعينك اللتي لاتنام،اللهم نجها من ظلمات البر و البحر ونجها من كل كرب — الإعلامي فهد السلامه🇰🇼 (@F_Alsalama) June 6, 2020

وقال المذيع الكويتي، فهد السلامة: "لا حول ولا قوة إلا بالله أحبتي في الله أطلب من الله ومنكم الدعاء، تمت إصابة ابنتي بفيروس كورونا المستجد وسيتم نقلها لترقد قرب والدتها في مستشفى جابر".

ويوم الخميس الماضي، نقلت فضائية "سكوب" الكويتية، عن السلامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على لسان السلامة: "قدر الله وما شاء فعل لله الحمد من قبل ومن بعد. تم تأكيد إصابتي بفيروس "كورونا".

قناة #سكوب تعلن وقف البث بعد الاشتباه باصابة الاعلامي #فهد_السلامة بفيروس #كورونا

دعواتكم له ولزوجته التي ترقد في العناية المركزة بالشفاء العاجل@F_Alsalama pic.twitter.com/HoPDWsvxmH — سكوب نيوز🇰🇼 (@scopenews) June 3, 2020

وكانت فضائية "سكوب" أعلنت عن قطعها البث عن برنامج "صوت الشعب" خلال تقديم فهد السلامة له، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

جاء فيها "قناة سكوب تعلن وقف البث بعد الاشتباه بإصابة الإعلامي فهد السلامة بفيروس كورونا، دعواتكم له ولزوجته التي ترقد في العناية المركزة بالشفاء العاجل".