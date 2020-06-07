حلوى بقيمة 2 مليون دولار للتلاميذ تطيح بوزير التعليم في مدغشقر

أعلن في مدغشقر عن إقالة وزير التعليم في 6 يونيو/حزيران، بسبب خطط لطلب حلوى تزيد قيمتها عن مليوني دولار لأطفال المدارس.

وقال وزير التعليم المقال ريجاسوا أندريامانانا إن التلاميذ سيحصلون على 3 مصاصات لكل منهم لإخفاء مذاق الطعم المرير للعلاج العشبي الذي تروج له البلاد لمكافحة فيروس "كورونا".

ولقيت الخطة رفضا من رئيس البلاد ليتم إلغائها، بحسب ما نقل موقع هيئة الاذاعة البريطانية.

ويروج الرئيس أندريه راجولينا للمنشط العشبي المعروف باسم "كوفيد أورغانيك" باعتباره علاجا لفيروس كورونا.

وسبق للرئيس أن وصف هذا الشاي العشبي بـ "المشروب المعجزة"، وحثّ مواطنيه على شربه، وأكد أنه يعطي مفعوله الناجع في غضون 7 أيام.

يشار إلى أن معهد البحوث التطبيقية في مدغشقر، أعلن عن تطويره "دواء" استخلصه من نبات الشيح الذي يستخدم في علاج الملاريا، ومن نباتات أخرى، وأسمى هذا الدواء "كوفيد أورغانيكس" في إشارة لمواجهته فيروس "كوفيد 19" أو كورونا.

ورغم أن منظمة الصحة العالمية، أقّرت بأن بعض الأدوية العشبية والطب التقليدي، تقلل من أعراض فيروس كورونا، إلا أنها أكدت عدم وجود دليل على أن هذه المواد تمنع أو تشفي من المرض.