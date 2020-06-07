بعد إصابته بكورونا… مذيع مصري: أخطأت وأدفع الثمن

وأكد الإعلامي والمذيع المصري بقناة "الحياة"، حسام حداد، إصابته بفيروس كورونا، نتيجة لمخالطته أحد الأصدقاء المصابين بالفيروس، دون علمه، وهو يعاني حاليا أعراض طفيفة، من بينها الخمول وعدم التذوق، وهي أعراض رئيسة للإصابة بالفيروس.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أوضح حداد أن الأعراض التي يعاني منها حتى الآن طفيفة، بالمقارنة مع آخرين يصارعون الموت بسبب الفيروس.

وذكر الإعلامي المصري، حسام حداد، أنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا بعد ارتفاع درجة حرارته حتى وصلت إلى 38 درجة، وشعوره بالخمول وفقده لحاستي الشم والتذوق، وضيق في التنفس.

ولفت حسام حداد إلى أنه عزل نفسه في المنزل ويتناول العلاج المطلوب، بحسب بروتوكول وزارة الصحة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 6.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 395 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.