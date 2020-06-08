تسجيل
09:27 GMT08 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ارتداء الكمامات في إندونيسيا

    تصل إلى فقدان الوعي... مخاطر ارتداء الكمامة لفترة طويلة وكيفية تجنبها

    © REUTERS / AJENG DINAR ULFIANA
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/00/1045650055_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_cca778ef5dbda75027ccc3d078427719.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202006081045650120-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7/

    أوصت منظمة الصحة العالمية بارتداء الكمامات أثناء التواجد في التجمعات، كأحد أبرز الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، إلا أن ارتداء الكمامات لفترة طويلة قد يكون له نتائج عكسية.

    أوضح موقع "الكونسلتو" عدة مخاطر لارتداء الكمامة الطبية لفترات طويلة، تتدرج في خطورتها إلى أن تصل إلى حد فقدان الإنسان وعيه في بعض الحالات، وسرد الموقع تلك الأضرار كما يلي:

    نادلات يرتدين كمامات طبية، وأقنعة واقية، وقفازات لمنع الإصابة بعدوى مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يخدمن الزبائن في مطعم Cheers One في طوكيو، اليابان 11 مايو / أيار 2020.
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    نصائح جديدة من منظمة الصحة العالمية حول ارتداء الكمامات
    - صعوبة التنفس والشعور بالاختناق.

    - الصداع، نتيجة نقص الأكسجين بالدم وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون.

    - فقدان الوعي في بعض الأحيان.

    - إصابة البشرة بالتهابات شديدة، نتيجة الاحتكاك واختلاط العرق بالأتربة وذرات الغبار.

    وأوضح الموقع أن الأضرار السابق ذكرها تختلف باختلاف نوع الكمامة المستخدمة، فقناع N95 يزيد من فرص الإصابة بالصداع، بحسب دراسة أُجريت على 212 عاملًا في مجال الرعاية الصحية، حيث تبين للباحثين أن ثلث العاملين كانوا يعانون من الصداع.

    ولتجنب تلك الإضرار يوصى باتباع الآتي:

    - استخدام الكمامة عند الضرورة فقط، عند  التواجد في الأماكن العامة.

    - إذا شعرت بالاختناق وضيق في التنفس، انزع الكمامة على الفور.

    فتاة ترتدي كمامة
    © CC0 / Pixabay
    ابتكار كمامات تقاوم فيروس كورونا بإنتاج الكهرباء
    - عدم إحكام القناع على الوجه بشكل مبالغ فيه.

    - غسل الوجه بالماء والصابون جيدا قبل ارتداء الكمامة، لضمان نظافة الجلد من الأتربة.

    - استخدام الماء الفاتر عند غسل الوجه، وتجنب المياه الساخنة، لأنها تزيد من حدة الالتهابات.

    - استخدام غسول الوجه، للتخلص من الأتربة وذرات الغبار المتراكمة على سطح البشرة.

    - دهن الوجه بالكريمات المرطبة قبل ارتداء الكمامة بنصف ساعة على الأقل.

    - تخفيف ضغط القناع على الوجه بمعدل كل ساعتين، بشرط أن تكون في مكان آمن.

    انظر أيضا:

    كيف تعقم الكمامات لإعادة استخدامها
    نصائح جديدة من منظمة الصحة العالمية حول ارتداء الكمامات
    ابتكار كمامات تقاوم فيروس كورونا بإنتاج الكهرباء
    وزير الصحة الألماني: تظاهروا بالكمامات
    33 مليون كمامة و17 ألف كاشف حرارة... مصر تعلن استعدادات "الثانوية العامة"
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيارات مشتعلة خلال احتجاجات جورج فلويد في مينيابوليس 30 مايو 2020
    حذاء طويل للتباعد الاجتماعي... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    تأثيرات كورونا على الاقتصاد الفلسطيني
    تأثيرات كورونا على الاقتصاد الفلسطيني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك