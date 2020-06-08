بينها الانفجارات الحويصلية... 5 أمراض جلدية قد تظهر مع كورونا

تظهر أعراض شائعة عند الإصابة بفيروس كورونا، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال المستمر، إلا أن دراسات حديثة حذرت من ظهور أمراض جلدية بالتزامن مع إصابة المريض بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن هناك 5 أمراض جلدية مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، موضحة بعض الإحصاءات عن الإصابة بها، وهي كما يلي:

الانفجارات الحويصلية

أصيب بهذه الحالة في الدراسة في 9% من الحالات، بعد الإصابة بالفيروس بعد 10 أيام. كما ظهرت الانفجارات الحويصلية عادة قبل الأعراض الأخرى وارتبطت بشدة متوسطة للمرض، وتظهر على شكل بثور.

الآفات الشروية

بحسب الدراسة، أصيب بها 19% من حالات كورونا، وتسبب مناطق وردية أو بيضاء في الجلد تشبه طفح نبات القراص، وعادة ما تسبب حكة ويمكن أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم، في بعض الحالات قد تنتشر أيضاً في راحة اليدين.

Typical BP patient who had widespread itchy urticarial and erythematous lesions and tense blisters. pic.twitter.com/Uwoms8mcpt — 船橋市の糖尿病専門医 (@diabetesfuna) July 14, 2019

الحطاطات البقعية

ظهر بين 47% من حالات كورونا، وهو نوع من الطفح الجلدي يظهر على شكل نتوءات حمراء صغيرة مسطحة ومرتفعة عن سطح الجلد، وتم اكتشافه حول بصيلات الشعر.

A study by Spanish doctors has found the most common is maculopapules, which are small, flat and raised red bumps that usually appear on the torso.https://t.co/B4K12sggeBhttps://t.co/BKclPR5DhO pic.twitter.com/Ip67TpN8eD — Elena Evdokimova (@elenaevdokimov7) May 5, 2020

التزرق الشبكي

لم يصب بها إلا 6% من حالات كورونا، يؤدي إلى إصابة المرضى ببقع حمراء أو زرقاء، ترتبط هذه الحالات بالمرضى من كبار السن المصابين بدرجة حادة من فيروس كورونا، وقد ارتبطت هذه الحالات بـ "مرض الانسداد الوعائي" وضعف تدفق الدم إلى أجزاء معينة من الجسم.

Amantadine induced livedo reticularis: a reversible ADR that could develop in 40% of amantadine usershttps://t.co/2HEKVJvvFx pic.twitter.com/VEZxbgxq8w — Hakeam A. Hakeam (@HHakeam) March 24, 2017

حالة شرث

ظهر لدى 19% من حالات كورونا، وهو حالة تتسبب بتقرح أصابع القدمين أو اليدين، وتؤدي إلى الشعور بالحكة. كما أنها قد تظهر على الوجه والساقين أيضا.