وحش في عش الزوجية...عراقية تنهار خلال التحقيق وتعترف بجريمتها المروعة

تسعى أية زوجة إلى تفادي وقوع المشاكل الزوجية مع شريكها، لكن أغلب النساء يفشلن، إذ سرعان ما تعود الخلافات وتتراكم مجددا، وقد تؤدي أحيانا إلى القتل، خاصة إن كان أحدهما يعاني من مشكلة نفسية.

كشفت مكافحة إجرام كربلاء جريمة قتل مروعة راح ضحيتها مواطن على يد زوجته بسبب خلافات عائلية.

ونشرت المكافحة بيانا بتفاصيل الجريمة جاء فيه "بجهود أمنية متميزة وبعمل متواصل استطاعت مفارز قسم مكافحة الإجرام في قيادة شرطة كربلاء المقدسة وخلال مدة قياسية من القبض على امرأة قامت بقتل زوجها في إحدى مناطق المدينة".

وأضاف البيان "حيث استخبر قسم مكافحة الإجرام بوجود حادث قتل في حي الإمام علي ونظراً لأهمية الحادث وخطورته ولما له من مساس بأمن وراحة المواطنين وجه قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني للإسراع بكشف الحادث".

وأكد البيان "وبعد جهود مستمرة وعمل متواصل من قبل فريق العمل وبعملية أمنية مهنية حامت الشكوك حول زوجة المجنى عليه وقد ادعت في بداية التحقيق بأنه في الساعة الثالثة صباحا من يوم الحادث دخلت مجموعة من الأشخاص المجهولين إلى دارها وقاموا بقتل زوجها المجني عليه بواسطة (حجر بلوكة) أثناء نومه ولاذوا بالفرار".

وتابع البيان "إلا أنه بعد التعمق معها بالتحقيق ومواجهتها بالأدلة الدامغة انهارت واعترفت صراحة بقيامها بقتل زوجها لوجود خلافات فيما بينهم".

كشفت قيادة مكافحة إجرام كربلاء، عن ملابسات جريمة قتل مواطن على يد زوجته بسبب خلافات عائلية في المحافظة.



وذكرت القيادة في بيان أنه "استطاعت مفارز قسم مكافحة الاجرام في قيادة شرطة كربلاء المقدسة وخلال مدة قياسية من القبض على امرأة قامت بقتل زوجها في احدى مناطق المدينة". pic.twitter.com/lLMvf3XSWF — ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed21380837) June 8, 2020

وختم البيان "هذا وقد صدقت أقوالها ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف كما أجري كشف الدلالة على محل الحادث وجاء مطابق لاعترافاتها الابتدائية والقضائية، وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق المادة 1/406/أ من قانون العقوبات العراقي وتمت إحالتها إلى القضاء لتنال جزائها العادل".