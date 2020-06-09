نجم تشيلسي السابق لا يستبعد اللعب في الدوري المصري أو الخليج

أكد النجم النيجيري، جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، أن لا يستبعد اللعب في الخليج أو الدوري المصري.

وقال ميكيل إن فترة تواجده مع تشيلسي الإنجليزي كانت صعبة في البداية خاصة أن عمره كان صغيرا في ظل تواجد نجوم كبار مثل فرانك لامبارد وشيفشينكو ودروجبا.

وكشف النجم النيجيري سبب رحيله عن الفريق، مؤكدا أنه لكثرة تغيير المدربين ومن أجل خوض تجارب جديدة.

النجم النيجيري جون أوبي ميكيل يكشف مفاجأة: من الممكن أن أتواجد في الدوري المصري#جمهور_التالتة#ONTIME_sports pic.twitter.com/GPWyfgGvyX — OnTime Sports (@ONsportEg) June 8, 2020

وحول علاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قال ميكيل، إن مدرب البلوز السابق وتوتنهام الحالي كان عدوانيا وشرسا في ولايته الأولى للفريق.

وفي حديثه عن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، أكد أن يتوقع تتويج صلاح بالكرة الذهبية في المستقبل. وأشار إلى أن الفرعون المصري لم يحصل على فرصته مع تشيلسي بسبب كثرة النجوم وقتها.

جون أوبي ميكيل: لم أكن أتوقع أن يصل محمد صلاح لكل ما هو عليه الآن واتمنى أن يفوز بالكرة الذهبية وهذه أسباب عدم نجاحه مع تشيلسي#جمهور_التالتة#ONTIME_sports pic.twitter.com/gyGHMb0UD0 — OnTime Sports (@ONsportEg) June 8, 2020

وشدد على أنه " لا يمكن أن يقول لا لأي عرض وإذا تلقى عرضا قويا من الدوري المصري سيفكر في الأمر بكل تأكيد".