دراسة تكشف "حل سحري" لعلاج عسر الهضم

يصاب العديد من الأشخاص بمشاكل وعسر في الهضم، الذي هو إحدى المشاكل الصحية التي تصيب الجهاز الهضمي للإنسان، وتترافق بشعور بعدم الراحة وألم في المعدة وانتفاخ في البطن.

نشر موقع "ذا هيلث سايت" دراسة صحية تضمنت أن أحد الأسباب الرئيسية التي تسبب عسر في الهضم هو تناول الأصناف والأطباق الغذائية غير الصحية.

ويمكن أن ينتج عسر الهضم نتيجة الإفراط في تناول الطعام أو تناول الطعام بسرعة كبيرة، كما تزيد الأطعمة الحارة والدهنية أيضاً من خطر الإصابة بهذه المشكلة.

كما أن الاستلقاء بعد تناول الطعام وقلة النشاط وعدم ممارسة التمارين الرياضية والتدخين وشرب الكحول، تجعل من الصعب على الجسم هضم الطعام الذي يتم تناوله.

وأكدت الدراسة أنه وفقاً لجمعية العلاج بالتدليك الأمريكية (AMTA)، يمكن أن يساعد التدليك للمعدة والبطن على التعامل مع هذه المشكلة، فهو طريقة لطيفة وغير جراحية لعلاج عسر الهضم.

وتتضمن العملية تدليك البطن بخفة لاسترخاء عضلات المعدة، حيث تساعد هذه العملية على تحفيز الهضم وتخفيف الإمساك.

كما أن هذا النوع من العلاج يستخدم على نطاق واسع لعلاج مجموعة متنوعة من المخاوف الصحية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعدة.

وذكرت الدراسة الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لممارسة تمرين تدليك البطن والمعدة:

استلقِ على الأرض أو سجادة اليوغا على ظهرك، وتأكد من ثني ركبتيك، واجعل قدميك في وضع مسطح على الأرض أثناء القيام بذلك.

ضع كلتا يديك على بطنك وابدأ في التدليك بطريقة دائرية، افعل ذلك في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة.

تنفس بشكل طبيعي بينما تستمر في التدليك، ويمكنك أيضاً الضغط قليلاً على المناطق التي تتألم فيها.

استمر في التدليك لمدة دقيقتين أو حتى تشعر بالراحة في منطقة البطن والمعدة.

يجب الملاحظة أنه عليك بشرب الكثير من الماء بعد عملية التدليك، وتأكد من أنك لا تأكل أي أطعمة ثقيلة خاصة المشبعة بالدهون أو الحارة لبعض الوقت قبل وبعد عملية التدليك.