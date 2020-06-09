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    طفلة تبكي

    لغز اختفاء طفلة منذ 13 عاما... تفاصيل مروعة يكشفها الإدعاء

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    كشف مدّع ألماني، اليوم الثلاثاء، عن تطورات جديدة في قضية يعود عمرها إلى 13 عاما، والمتعلقة باختفاء طفلة صغيرة في ظروف غامضة.

    ويزعم المدعي، هانز كريستيان وولترز، أن الطفلة المدعوة مادلين ماكان، ماتت، وذلك لعدم توافر معلومات لدى السلطات تفيد بأنها على قيد الحياة.

    وقال لشبكة "سكاي نيوز" إنه لم يتم العثور على جثة الطفلة حتى الآن، منذ اختفائها في مايو/ أيار 2007.

    لكن الجديد في القضية الآن هو أن المحققين أعلنوا عن مشتبه به جديد خلال الأسبوع الحالي يدعى، كريستيان بروكينر، وهو مدان بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال، ويبلغ من العمر 43 عاما، وهو موجود حاليا في السجن بألمانيا بتهمة حيازة المخدرات.

    وأكمل بروكينر ثلثي مدة عقوبته هذا الأسبوع، وهو مؤهل للإفراج المبكر إذا وافق القاضي على إطلاق سراحه، كما أنه يتحدى إدانته في ديسمبر/ كانون الأول 2019 اغتصاب امرأة أمريكية مسنة في البرتغال عام 2005.

    وعن إدانة بروكينر، قال المدعي هانز كريستيان وولترز: "ليس لدينا في الوقت الحالي ما يكفي من الأدلة لتقديمه للمحاكمة، ولكن لدينا بعض الأدلة على أنه اختطف الطفلة مادلين، ولهذا السبب نحن في حاجة للمزيد من المعلومات من الناس، وخاصة بشأن الأماكن التي عاش فيها حتى نتمكن من الوصول إليها والبحث هناك عن مادلين".

    ويعتقد المدعون الألمان أن مادلين ماكان ماتت بعد اختفائها من شقة في برايا دا لوز في البرتغال في مايو 2007 أثناء قضائها عطلة مع عائلتها، ومازالوا يجرون تحقيقاتهم بشأن مقتلها.

    وكانت مادلين تبلغ الرابعة من العمر وقت اختفائها من الشقة، وتُركت نائمة مع شقيقيها التوأم الصغار، بينما كان والديهما يتناولان العشاء مع أصدقاء مقربين.

    وقال المدعي وولترز إن تحقيقه يغطي حتى الآن الفترة الكاملة الذي عاش فيها المشتبه به كريستيان بروكينر في البرازيل من عام 1995 إلى 2007، وأكد أن تواصله مع السياح البريطانيين الذين كانوا متواجدين في تلك الفترة تحديدا قد يحل قضية لغز اختفاء مادلين ماكان.

    وقال متحدث باسم شرطة العاصمة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الشرطة ما زالت تعتبر قضية مادلين ماكان بمثابة تحقيق مفقود، لعدم وجود "دليل قاطع على أن مادلين على قيد الحياة أو ميتة".

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    مغتصب, جريمة, مقتل طفلة, خطف طفلة, طفلة
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