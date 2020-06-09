شاب عراقي يبهر وسائل التواصل ويتحدى الجاذبية بتسخير الفيزياء في موازنة الأشياء... فيديو

ونشرت قناة "الحدث" فيديو يظهر فيه الشاب العراقي وهو يقوم بوضع بعض الأشياء فوق بعضها، وكتبت:

يحلم بتحقيق إنجاز عالمي... شاب عراقي يتحدى الجاذبية ويوازن الأشياء بطريقة مبهرة.

وجاء في الفيديو أن ابراهيم يحترف موازنة الأشياء فوق بعضها من دون أي مادة لاصقة أو حبال.

ويقول الشاب العراقي في الفيديو:

قبل 4 سنوات، رأيت فيديو في مواقع التواصل لفنان توازن، وبدأت بممارسة هذا الشيء في البيت، وفي الأشهر الأولى واجهت صعوبات، وبالتدريب والممارسة، حوالي 6 ساعات في اليوم، وكان أول عمل هو موازنة القوارير الزجاجية بقيت فيه حوالي نصف ساعة".