وزير الرياضة المصري يكشف مصير الدوري الممتاز

كشف وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، مصير استعاد النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة وخاصة دوري كرة القدم.

وقال صبحي، "إن اللجنة الطبية العليا قامت بوضع الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي، وتم التوافق عليه بعد مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية وأيضا مسؤولي وزارة الصحة".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد أي تدخل من جانب الحكومة في ملف استكمال الدوري المصري.

وتابع صبحي، أن إلغاء الدوري أو استكمال الموسم، أمر يرجع في المقام الأول لقرار اتحاد الكرة، ومراجعته للموقف مع الجمعية العمومية وفقا لرؤية الجبلاية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوضح آخر تطورات عودة النشاط الرياضي في مصر وموعد فتح الأندية من جديد وحقيقة وجود إصابات بكورونا داخل اتحاد الكرة#جمهور_التالتة#ONTIME_sports pic.twitter.com/sa8ZHghQ2k — OnTime Sports (@ONsportEg) June 9, 2020

وأشار الوزير المصري إلى أنه في الوقت الحالي هناك توجه بضرورة التعايش مع كورونا لكن بحذر، ووفقا لإجراءات احترازية، ونحن ننتظر القرار النهائي لمجلس الوزراء.

ووفقا للوزير المصري من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل قرار عودة النشاط الرياضي في مصر بعد توقفه مارس/آذار الماضي.

وبشأن التجديد للجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، أكد صبحي أن فترة عملها تنتهي بنهاية شهر يوليو/تموز المقبل، وقرار التجديد لها من عدمه أمر يرجع للفيفا، وهو ما ينتظره في المرحلة القادمة.