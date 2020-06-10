6 مشاهير من أصول عربية لا تعرفهم... صور

يعرف الكثيرون عددا من المشاهير العالميين ذوي الأصول العربية كالمغنية الكولومبية شاكيرا وسلمى الحايك إلا أن عددا من المشاهير الآخرين الذين نتابعهم لم نعرف بأصولهم العربية.

هذه قائمة بأشهر 6 مشاهير عرب قليل من الأشخاص يعرفون بأصولهم العربية بحسب ما نشر موقع arabnews.

أريانا جراند

نجمة البوب والتي تملك أصولا جزائرية أو مغربية، وبحسب ما نشرت على صفحتها الخاصة على "فيسبوك" في عام 2014، بأنها اكتشفت بوجود أجداد لها من اليونان ومن شمال أفريقيا.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) 26 Янв 2020 в 10:08 PST

جيري سينفيلد

الكوميدي الأمريكي، المعروف بلعب نسخة شبه خيالية منه في المسرحية الهزلية سينفيلد، يملك اصولا عربية من والدته نصف السورية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Comedians On Scooters Feeling Italian @lavazzausa Публикация от Jerry Seinfeld (@jerryseinfeld) 16 Окт 2018 в 6:47 PDT

ديفيد جوتا

ينحدر الـ"دي جي" الفرنسي من أصول جهة الوالد من أصول مغربية.

ستيف جوبز

ولد ستيف جوبز، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" الراحل، لأسرة عربية، فوالده سوري، وتم تربيته من قبل زوجين أمريكيين عندما كان طفلا.

© AP Photo / Paul Sakuma ستيف جوبز

زوي سالدانا

ولدت الممثلة لأب من الدومنيكان وأم من بورتوريكو، إلا أنها أكدت في إحدى المقابلات بأنها لبنانية من طرف الأم.

جايد ثيروال

التي تحدثت عن أصولها العربية من خلال جدها من أصول يمنية وجدتها من أصول مصرية.