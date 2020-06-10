تسجيل
00:16 GMT11 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فيتامين د

    كيف تحصل على ما يكفي من فيتامين "د" كل يوم؟... إليك 4 أساليب فعالة

    © CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104530/89/1045308949_0:64:1280:784_1200x675_80_0_0_17337e8aa1f3893fae826734c72c30b9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202006101045682828-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%9F/

    يعد فيتامين "د" ضروري لوظائف جهاز المناعة في الجسم وصحة العظام، على الرغم من ذلك يعد نقص الفيتامين المعروف بـ"فيتامين أشعة الشمس" مشكلة عالمية.

    ولا يوجد فيتامين "د" بتركيزات عالية في العديد من الأطعمة، وفي الوقت الحالي، يفوت الكثير من الناس فرصة كبيرة للحصول على فيتامين "د" وهي التعرض لأشعة الشمس - لأنهم عالقون داخل أماكن عملهم أو منازلهم.  

    في هذا التقرير نستعرض أربعة أساليب فعالة للحصول على المزيد من فيتامين "د"، بحسب ما جاء في تقرير لموقع CNET الأمريكي.

    صيدلانية تزيل علب أدوية فيتامين Uvesterol D من رف في صيدلية في بوردو، جنوب غرب فرنسا، 4 يناير/ كانون الثاني 2017
    © AFP 2020 / MEHDI FEDOUACH
    من بينها تأثير فيتامينات "سي و د"... 5 خرافات عن مواجهة كورونا

    1. افتح النوافذ

    يعتمد حجب النوافذ للأشعة فوق البنفسجية على نوعها، إذ تسمح النوافذ القياسية، وفقًا للرابطة الدولية للأشعة فوق البنفسجية، بمرور الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (UV-A) وتمنع الأشعة فوق البنفسجية القصيرة (UV-B).

    وفي معظم نوافذ المنازل والمباني يتم معالجة النوافذ بطريقة ما، كي تمنع كلا النوعين من ضوء الأشعة فوق البنفسجية من المرور إلى الداخل، ونظرًا لأن هذا هو الحال على الأرجح في منزلك أو مكتبك (وربما سيارتك)، فإن فتح النافذة يمكن أن يساعد في الحصول على مزيد من ضوء الشمس.

    وإذا كان الجو مشمسًا جدًا في الخارج، فقد لا تحتاج إلى فتح النافذة لأكثر من 10 إلى 15 دقيقة لزيادة إنتاج فيتامين "د".

    2. تناول قهوتك تحت أشعة الشمس

    خذ بعض الوقت الإضافي لنفسك في الصباح واشرب أول فنجان قهوة لك في الخارج، إذ لا يعتبر ضوء الصباح قاسيًا مثل ضوء الشمس في وقت النهار، لذلك، يمكن تلبية بعض احتياجات الجسم من فيتامين "د" على الأقل بهذه الطريقة.

    ويمكن أيضا أن يكون لتخصيص وقت في الصباح، من 10 إلى 15 دقيقة، تأثير إيجابي على يومك.

    تونس، كورونا، أبريل/ نيسان 2020
    © AP Photo / Hassene Dridi
    طريقة سهلة للحصول على فيتامين "د" دون تناول الأدوية

    3. استبدل بعض اللحوم بالسمك

    وفقًا للهيئة الأمريكية للمكملات الغذائية، تعد الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون والماكريل من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين "د". 

    ووفقًا لقاعدة بيانات تكوين الأغذية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن تناول 100 جرام من سمك السلمون يمكن أن يلبي متطلبات يومك من فيتامين "د". 

    إذ تحتوي التونة المعلبة والماكريل والسردين وسمك أبو سيف وسمك السلمون أيضًا على تركيزات جيدة من فيتامين "د". 

    4. تناول البيض كله

    كشفت بعض الدراسات أن البيض يعد أحد مصادر مصادر الطعام القليلة التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين "د".

    لكن عليك أن تأكل البيضة بأكملها، على الرغم من أن صفار البيض هو المكان الذي يوجد فيه فيتامين "د". 

    ولا يعد البيض وحده كافيًا لتلبية متطلبات فيتامين "د" اليومية، ولكنه طريقة صحية ومليئة بالبروتينات للمساعدة في الوصول إلى هذا الحد.

    انظر أيضا:

    من بينها تأثير فيتامينات "سي و د"... 5 خرافات عن مواجهة كورونا
    أفضل طعام لتعويض نقص فيتامين "د" في الجسم
    خطوة بخطوة... هذا ما يحدث لجسدك عند انخفاض مستويات فيتامين "د"
    طريقة سهلة للحصول على فيتامين "د" دون تناول الأدوية
    الكلمات الدلالية:
    فيتامين D, فيتامينات, فيتامين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)
    بالكمامات والقفازات... بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو
    قاذفة أمريكية تفقد صاروخ فرط الصوتي بطريق الخطأ
    قاذفة أمريكية تفقد صاروخا فرط صوتي بطريق الخطأ
    8 أساطير عن الهواتف الذكية
    8 أساطير عن الهواتف الذكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك