رغم غيابه عن المباراة المقبلة... لفتة إنسانية من محمد صلاح في محطة بنزين... بالصور

قام النجم المصري الدولي، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بلفتة إنسانية خلال تواجده في إحدى محطات البنزين في المدينة الإنجليزية الشهيرة.

أكد الموقع الإلكتروني الإخباري "ليفربول إيكو"، صباح اليوم الخميس، أن محمد صلاح ظهر في محطة "سينسبيري" للبنزين في مدينة ليفربول، مرتديا قميص فريقه الإنجليزي "الريدز"، أثناء تواجد بعض جماهير ليفربول في محطة البنزين، للتزود بالوقود.

Yesterday Mo Salah arrived at a Sainsbury’s petrol station and paid for everybody’s fuel.



It’s the little things that make a difference 🙌 pic.twitter.com/rDWZl7GFhy — LFCVine (@LFCVine) June 11, 2020

وأشار الموقع إلى أن النجم المصري قام في بادرة منه بتحمل تكاليف تزويد سيارات جماهير ليفربول بالوقود، ليثير إعجاب وامتنان جمهور "الريدز".

وكتب الموقع الإلكتروني "ليفربول إيكو"، تعليقا على البادرة الطيبة لمحمد صلاح، قائلا: "إن مثل هذه الأشياء الصغيرة هي ما تحدث فرقا".

يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي سيخوض أولى مبارياته بعد عودة الدوري الإنجليزي في 21 من يونيو/ حزيران الجاري، أمام فريق إيفرتون. وأوضحت تقارير إنجليزية، مساء أمس، أن محمد صلاح قد يغيب عن تلك المباراة، إذ تعرض لإصابة عضلية، أثناء خوضه المران الجماعي مع الريدز.