فنانة مصرية تظهر مع الأميرة ديانا... صور

جاءت الصورة في تغريدة لرضوان عبر تويتر، ظهرت فيها دنيا سمير غانم وهي طفلة تقف إلى جوار الأميرة ديانا، وأرفقها رضوان بتعليق قال فيه إن الصورة تم التقاطها خلال زيارة الأميرة ديانا لمصر أثناء افتتاحها إحدى المكتبات.
مش مهم ان دي الأميرة ديانا الجميلة— Ramy Radwan (@RamyRadwan) June 11, 2020
مش مهم انها كانت في زيارة في مصر وتفتتح احدى المكتبات
المهم عارفين مين الطفلة الصغنووونه دي؟ 😍😃❤❤#الأميرتين😉 pic.twitter.com/JO7eHWZnSy
وقال رضوان في تعليقه على الصورة: "مش مهم ان دي الأميرة ديانا الجميلة، مش مهم انها كانت في زيارة في مصر وتفتتح احدى المكتبات، المهم عارفين مين الطفلة الصغنووونه دي؟"، كما أرفق رضوان حساب زوجته دنيا سمير غانم بالصورة.
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