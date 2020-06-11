فنانة مصرية تظهر مع الأميرة ديانا... صور

جاءت الصورة في تغريدة لرضوان عبر تويتر، ظهرت فيها دنيا سمير غانم وهي طفلة تقف إلى جوار الأميرة ديانا، وأرفقها رضوان بتعليق قال فيه إن الصورة تم التقاطها خلال زيارة الأميرة ديانا لمصر أثناء افتتاحها إحدى المكتبات.

مش مهم ان دي الأميرة ديانا الجميلة

مش مهم انها كانت في زيارة في مصر وتفتتح احدى المكتبات

المهم عارفين مين الطفلة الصغنووونه دي؟ 😍😃❤❤#الأميرتين😉 pic.twitter.com/JO7eHWZnSy — Ramy Radwan (@RamyRadwan) June 11, 2020

وقال رضوان في تعليقه على الصورة: "مش مهم ان دي الأميرة ديانا الجميلة، مش مهم انها كانت في زيارة في مصر وتفتتح احدى المكتبات، المهم عارفين مين الطفلة الصغنووونه دي؟"، كما أرفق رضوان حساب زوجته دنيا سمير غانم بالصورة.