منها السبانخ... 7 أطعمة صحية يجب عليك تناولها كل يوم

وفيما يلي نستعرض، 7 أطعمة قوية عليك تناولها يوميا لتحسين الصحة، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي.

1. السبانخ

تعد السبانخ - المشهورة ببناء العضلات-ا مصدرًا غنيًا بأحماض "أوميغا -3" وحمض الفوليك، حيث تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وهشاشة العظام.

كما يزيد حمض الفوليك أيضًا من تدفق الدم إلى المناطق السفلى، مما يساعد على الحماية من المشاكل الجنسية المرتبطة بالعمر. والسبانخ غنية أيضا بمركب البلوتين، وهو مركب يحارب التنكس البقعي.

2. الزبادي

ينتج عن عملية التخمير مئات الملايين من الكائنات الحية المجهرية التي تعمل كتعزيزات لكتائب البكتيريا المفيدة في جسم الإنسان.

وبدورها، تساعد الزبادي على تعزيز جهاز المناعة كما توفر الحماية ضد السرطان.

3. الطماطم

هناك شيئان تحتاج إلى معرفتهما عن الطماطم؛ أولا، الطماطم الحمراء هي الأفضل، لأنها مليئة باللايكوبين المضاد للأكسدة، والشيء الثاني، الطماطم المصنعة قوية مثل الطماطم الطازجة، لأنه يسّهل على الجسم امتصاص الليكوبين منها.

تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي الغني بالليكوبين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان المثانة والرئة والبروستاتا والجلد والمعدة. كما يقلل النظام الغذائي الغني بالليكوبين من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

4. الجزر

تعتبر معظم الخضروات والفواكه الحمراء أو الصفراء أو البرتقالية غنية بالكاروتينات - وهي مركبات قابلة للذوبان في الدهون ترتبط بانخفاض مجموعة واسعة من السرطانات.

كما تقلل هذه الخضروات والفواكه مخاطر وشدة الحالات الالتهابية مثل الربو والتهاب المفاصل الروماتويدي.

5. التوت

يحتوي التوت على مضادات أكسدة أكثر من أي فاكهة أخرى، ويساعد على منع السرطان ومرض السكري وتغييرات الذاكرة المرتبطة بالعمر.

تشير الدراسات إلى أن التوت الأزرق الغني بالألياف وفيتامينات "أيه" و"سي" يعزز أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية.

6. الفاصوليا سوداء

تعتبر جميع أنواع الفاصوليا جيدة لصحة القلب، ولكن لا شيء يمكن أن يعزز قوة الدماغ مثل الفاصوليا السوداء، وذلك لأنها مليئة بالأنتوسيانين، وهي أصباغ عضوية توجد في فجوات الخلايا وقابلة للذوبان في الماء، والمركبات المضادة للأكسدة التي ثبت أنها تحسن وظائف الدماغ.

يوفر ما مقداره 1/2 كوب يوميًا 8 جرام من البروتين و7.5 جرام من الألياف، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون المشبعة.

7. الجوز

تحتوي ثمار الجوز قدرا من "أوميغا 3" المفيدة لصحة القلب أكثر من سمك السلمون، كما تعتبر غنية بمركبات البوليفينول المضادة للالتهابات.

كما تعتبر غنية بالبروتين الذي يساعد في بناء العضلات على غرار الدجاج.لا تجمع أنواع المكسرات الأخرى كل هذه الميزات معا.