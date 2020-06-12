محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

وقال محمد عبده إنه أجرى تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على نفسه، نافيا ما تردد عن إصابته بالفيروس وأنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض.

وأكد الفنان السعودي في تصريحات لقناة "العربية"، مساء أمس الخميس، في أول ظهور له بعد شائعة إصابته بالفيروس، أنه لم ينزعج من الشائعة كونها جعلت الجميع يسأل عنه في يوم طيب بالنسبة له، وبأن الفيروس مرض عادي مثل أي مرض ولا يجب أن يتنمر أحد على المصابين به.

وتعليقا على السبب وراء انتشار شائعة إصابته بكورونا، أوضح الفنان السعودي أنه كان خارج المملكة لفترة، وعندما وصل إلى البلاد كان لابد أن تؤخذ منه مسحة طبية للاطمئنان على حالته الصحية، مفيدا بأن النتيجة جاءت سلبية.

سبق أن انتشر فيديو لمحمد عبده أثناء وجوده بأحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي في المملكة، وهو ما أكده بالفعل الفنان السعودي، مشيرا إلى إنه فيديو حديث وليس قديما كما يعتقد بعض، وبأنه ذهب إلى الفندق بإرادته للاطمئنان على حالته الصحية قبل أن يختلط بأولاده وأصدقائه.