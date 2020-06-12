المنزل مقابل يورو واحد... بلدة إيطالية "بلا كورونا" تعلن حاجتها لسكان

أعلنت بلدة إيطالية خلوها من فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن سعر غير مسبوق لبيع المنازل فيها.

وقال موقع "إنسايدر" إن بلدة "شينكوي فروندي" الإيطالية أعلنت عن بيع منازل مقابل يورو واحد، أي ما يعادل نحو 1.14 دولارا للمنزل.

وتمتاز "شينكوي فروندي" بموقعها بين التلال والبحار، في إقليم كالابريا، كما يجري بالقرب منها نهر نقي وتقع الشواطئ على بعد 15 دقيقة فقط من المنازل، ورغم ذلك تعرف المدينة بأنها مهجورة، وفيها منازل فارغة غير مستقرة ومحفوفة بالمخاطر، لذلك لجأت للإعلان عن بيع منازل بسعر رخيص في محاولة منها لزيادة عدد سكانها.

View this post on Instagram A post shared by ▁ ▂ ▄ ▅ 𝓐𝓷𝓰𝓮𝓵𝓸 ▅ ▄ ▂ ▁ (@angelo_ddn1) on Jun 10, 2020 at 7:20am PDT

وحاليا متاح للبيع 12 منزلًا بالإضافة إلى 50 مسكنًا فارغا يمكن أيضا عرضهم للبيع، وأشار التقرير إلى إنه في حالة تلقي طلبات كثيرة لشراء المنازل في البلدة، سوف يتم مصادرة المنازل المهجورة منذ عقود ولم يتم العثور على ملاكها القدامى لعرضها للبيع.

ومن المقرر أن يتحمل أصحاب المنازل الجدد، دفع رسوم تأمين بوليصة سنوية بقيمة 250 يورو (284 دولارًا) حتى اكتمال العمل والتجديدات بالمنازل القديمة، أو التعرض لغرامة قدرها 20000 يورو (حوالي 22754 دولارًا) إذا لم يكملوا التصميم في ثلاث سنوات.

وتحتاج المنازل في "شينكوي فروندي" إلى ترميمات كبيرة، لكنها صغيرة المساحة، لذلك لن تحتاج لمبالغ ضخمة لترميمها، بالإضافة إلى أن مميزات القرية تجعلها محط أنظار الجميع خاصة إنها خالية من فيروس كورونا وتمتاز بطبيعة ساحرة.