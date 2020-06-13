"ناسا" تعين أول امرأة في منصب مدير الرحلات المأهولة

وصرح جيم برايندستاين رئيس "ناسا" في بيان: "تحمل إلينا كاثي خبرة وشغفاً استثنائيين نحتاجهما في إطار برنامج أرتيميس (للعودة إلى القمر) مع هدف إنزال أول امرأة ورجل على القمر بحلول عام 2024"، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن ليدرز كانت قد انضمت إلى "ناسا" عام 1992 وكانت تدير منذ ست سنوات برنامج الرحلات التجارية المأهولة التي تكللت بنجاح أول مع إطلاق "سبايس إكس" رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في 30 مايو/ أيار.

وأشرفت ليدرز منذ سنوات على برنامج التجارب الصعب الذي شهد مستجدات وإخفاقات على صعيد المركبات المطورة من قبل "سبايس إكس" و"بوينغ" للتحقق من أنها ستكون آمنة.

في سياق آخر، ذكرت تقارير أن النجم الأمريكي، توم كروز، يحضر مع رجل الأعمال إيلون مايك لمشروع سينمائي بالتعاون مع وكالة "ناسا" الفضائية.

وبحسب موقع "ديدلاين"، فإن توم كروز (57 عاما) يعمل مع مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، على مشروع مع "ناسا" لتصوير فيلم روائي طويل، باستخدام سفينة فضاء قامت بتطويرها شركة ماسك.