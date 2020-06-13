كنيسة تتقمص دور حانة لفتح أبوابها

قامت كنيسة إنجيلية في الأرجنتين بفتح أبوابها على أنها حانة وذلك احتجاجا على القيود الفروضة في البلاد.

واحتج كاهن الكنيسة على القيود المفروضة على التجمعات الدينية إلى الآن، رغم تخفيف القيود على افتتاح بعض القطاعات الأخرى، بحسب ما نقلته صحيفة "غارديان".

تم وضع طاولات بار داخل الحانة المزيفة، وارتدى أعضاء الكنيسة زي النوادل وعرضوا على الزائرين الكتاب المقدس على الصواني. يعتبر هذا الحدث كدعوة للسلطات الأرجنتينية للسماح باستئناف الخدمات الدينية.

قال القس دانيال كاتانيو، الذي كان يرتدي ملابس النادل أيضًا، إن "حانة الصلاة" تبدو اليوم السبيل الوحيد لخدمة كلمة الرب.

وأشار كاتانيو إلى أنهم يحاولون الدفاع عن حقهم الدستوري في اعتناق دينهم، وقال "الحانات يمكن أن تفتح، والمحلات يمكن أن تفتح، فلما هذا تميز ضدنا؟".

وتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في مقاطعة سانتا التي تقع فيها الكنيسة، بعد السيطرة على تفشي الفيروس، لكن لا يزال يسمح للكنائس بقبول ما لا يزيد عن 10 أشخاص للخدمة.