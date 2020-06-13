دراسة: يعاني الرجال من اكتئاب ما بعد الولادة مثل النساء

تقدم أغلب الدول الدعم النفسي للنساء بعد الولادة، لكن بعض الدول كالسويد على سبيل المثال تقدم دعما محددا لبعض الرجال بعد الولادة أيضا.

وبحسب بحث صادر عن جامعة "لينيوس" ومركز علم الأوبئة والطب الاجتماعي ومعهد كارولينسكا (جامعة طبية عريقة) في السويد، فإن الآباء يعانون من الاكتئاب بعد الولادة مثل النساء.

وأشار البحث إلى أن حوالي 1 من كل 10 آباء سويديين تظهر عليه أعراض الاكتئاب بعد ولادة طفل في العائلة، بحسب الدراسة المنشورة في موقع التلفزيون السويدي.

يقول الطبيب النفسي والباحث مود جوهانسون: "المبادئ التوجيهية الطوعية ليست كافية في السويد، والاكتئاب شائع تقريبًا عند الآباء حديثي الولادة مثل الأمهات".

وتقول هيلينا نيستروم، وهي منسقة صحة الطفل في منطقة كرونوبيرغ السويدية: "لأكثر من 20 عامًا، قمنا بفحص الأمهات الجدد خوفا من تعرضهن لاكتئاب ما بعد الولادة، لكن الآن فقط بدأت بعض المناطق بدعوة الآباء للتحدث عن دوهم كوالد في الأسرة، إنه لأمر مخجل".

يذكر أن منظمة رعاية صحة الطفل في البلاد قدمت إرشادات وطنية جديدة في البلاد، منها على سبيل المثال: يجب أن يتلقى جميع الآباء مكالمة فردية بعد 3 إلى 5 أشهر من الولادة.

والغرض من ذلك هو إجراء محادثة أوسع حول الدور الجديد كوالد وأن الرعاية يجب أن تكون قادرة على تقديم الدعم عند الحاجة في مرحلة مبكرة.

وتشهد العديد من المناطق أن لقاءات دورية مع الآباء الذين يتعرضون لاكتئاب ما بعد الولادة، لكن غالبًا لا يُسمح لهم بمتابعة الفحوصات، ولم تلتزم أغلب المناطق بهذه الإرشادات، بحسب التلفزيون السويدي.