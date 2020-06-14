قناة عبرية: إسرائيلي يبتز لاعب ريال مدريد

كشفت قناة عبرية النقاب عن قيام مواطن إسرائيلي بانتحال شخصية أحد لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، وابتزازه وغيره من اللاعبين الصغار حول العالم.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأحد، بأن محكمة القدس الإقليمية وجهت اتهاما لمواطن إسرائيلي، يدعى إشعياء كرشينباوم، ويبلغ من العمر 34عاما، بتهمة ابتزاز بعض لاعبي كرة القدم حول العالم، منهم لاعب بالفريق الملكي الإسباني.

وأوضحت القناة العبرية أن كريشنباوم يقوم بمراسلة لاعبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم وطالبوا بصور عارية، بهدف توزيع الصور على فرق أجنبية لكرة القدم، واحترافهم فيها.

وأوردت القناة أن المواطن الإسرائيلي نجح في اختراق حساب أحد لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وابتزازه عبر تهديده بنشر صوره العارية، دون ذكر اسمه.

ووجهت محكمة القدس الإسرائيلية تهم مختلفة للمواطن الإسرائيلي كريشنباوم، من بينها، الابتزاز، وانتحال صفة شخص آخر، وانتهاك الخصوصية، ونشر معلومات كاذبة، وغيرها من التهم الجنائية.