السومة يحتفل بفوز ريال مدريد على إيبار

تفاعل اللاعب الدولي السوري، عمر السومة، اليوم الأحد، مع فوز ريال مدريد الإسباني على نظيره إيبار ضمن منافسات الليغا.

كان ريال مدريد فاز على إيبار بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإسباني، في أول مباراة يخوضها الفريق، بعد استئناف النشاط الرياضي، المتوقف منذ مارس/آذار الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر السومة مقطع فيديو له، وهو يستمتع بمشاهدة ريال مدريد، وتحديدا عند تسجيل راموس الهدف الثاني للميرنغي.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة "المتصدر"، قبل 10 جولات من نهاية المسابقة.

وقام الفريقان خلال المباراة بإجراء 5 تغييرات مستفيدين من قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتشهد المباراة 10 تبديلات، وفقا لموقع "كورة".