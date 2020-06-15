اختبار جديد لكورونا يكتشف الفيروس في 30 دقيقة

كشف مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، عن اختبار جديد يمكنه الكشف عن فيروس كورونا المستجد في 30 دقيقة فقط.

ويستطيع الاختبار الجديد تشخيص فيروس كورونا المستجد في 30 دقيقة عن طريق تحليل عينات البول، الدم أو حتى اللعاب.



الطريقة التي استخدمها علماء أمريكيون من ولاية ميشيغان، كانت استطاعت في وقت سابق الكشف عن فيروسات مثل إيبولا أو زيكا وفقا لصحيفة "ذا صن".

ويعتقد الباحثون أن الطريقة أقل تكلفة، وأسرع من طريقة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل القياسي (PCR) المستخدمة حاليا في جميع أنحاء العالم، للكشف عن فيروس كورونا في المرضى.

استخدم الباحثون عينات وهمية من فيروس كورونا المستجد، على مجموعة من "مرضى المحاكاة" للتأكد من طريقة الكشف عن الفيروس.

استطاع الاختبار الجديد أن يكشف عن عن كوفيد-19 في جميع العينات الوهمية في غضون 30 إلى 45 دقيقة.

ولكن الدكتور روبرت شورتن، من جمعية الكيمياء الحيوية السريرية والطب المخبري، قال إن هناك قيودا على التكنولوجيا والتى تحتاج إلى مزيد من التجارب.