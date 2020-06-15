الاتحاد المصري لكرة القدم يستقر على قرار بشأن بطل الدوري

ونقلت بوابة "الجمهورية" أن مسئولي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة استقروا على تطبيق التجربة الفرنسية في الدوري المصري، بشأن إعلان بطل لمسابقة الدوري العام هذا الموسم.
وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن سبب جديد لرفض إعلان بطل للمسابقة حال إلغائها، بخلاف أن لائحة لجنة المسابقات لا يوجد فيها بند واضح لتتويج الفريق المتصدر، وهو النادي الأهلي، بالدرع في حال إلغاء المسابقة.
وأوضح اتحاد الكرة أنه في حال إعلان الأهلي بطلا للدوري سيكون في المقابل اتحاد الكرة مطالباً بإعلان هبوط 3 فرق للممتاز "ب"، وصعود 3 فرق من الممتاز "ب" إلى الدوري الممتاز، وهو ما لم يتم حسمه فى ظل توقف النشاط قبل حسم كل هذه الأمور.
في سياق متصل، قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام المصري إن دوري كرة القدم سيعود للاستئناف ولكن من دون جمهور، وفق شرط رئيسي.
وأوضح هيكل، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة المصرية لديها خطة لعودة كل قطاع من قطاعات الدولة، في حال تم الاتفاق على فتح الأنشطة في ذلك القطاع.
أما فيما يتعلق بعودة الدوري، فقال هيكل: "هناك خطة لعودة الدوري ولكن بدون جمهور، في حال تم الاتفاق على عودة النشاط الرياضي بصورة تدريجية ابتداء من يوليو المقبل".
وتابع الوزير المصري، قائلا: "الدوري سيعود بدون جمهور حال تقرر عودة النشاط الرياضي، وكذلك باقي الأنشطة الرياضية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة".
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