وفاة طفلين أمريكيين بعدما نسيهما والدهما في السيارة ليغط في نوم عميق

يواجه رجل أمريكي تهمة القتل من الدرجة الثانية في الوقت الذي تم احتجازه في مركز للشرطة بعد وفاة طفليه في سيارته بعدما قام بمعاقبتهما والنوم في المنزل.

تعود تفاصيل الحادث إلى قيام الأمريكي داستن لي دينيس، الأب لطفلين يبلغان من العمر أربع وثلاث سنوات، بمعاقبة طفليه بعد العودة من متجر للأطفال.

وقد تركهما محبوسين في السيارة لمدة خمس ساعات في الوقت الذي ذهب إلى المنزل ليغط في نوم عميق.

واستيقظ لاحقا وبدأ البحث عن طفليه فعثر عليهما في سيارته بعدما فارقا الحياة، ولم يقم الأطباء بتحديد سبب الوفاة، حين عثروا على الطفلين.

وقالت الشرطة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما: "لم يتم مراقبة الطفلين لمدة خمس ساعات تقريبا عندما كانا في السيارة"، ووجهت تهمة بقتل من الدرجة الثانية، للوالد المحتجز حاليا، بحسب ما نقلت "فوكس 23".

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية المحلية أنه في ذلك اليوم، تجاوزت درجة حرارة الهواء في المدينة 30 درجة مئوية.