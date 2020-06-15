أكرم حسني يتهم حمو بيكا بالسرقة في بلاغ رسمي

وأوضح حسني في شكواه إلى نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، أن حمو بيكا وصنّاع مهرجان "هلا والله" سرقوا لحن أغنية "بالباقي لبان"، الأغنية الرسمية لمسلسل "رجالة البيت"، حسبما ذكرت صحيفة "النهار".‏

وصرح أكرم حسني في بيان: "طرحت أغنية دعائية لمسلسلي الأخير في رمضان بعنوان، (بالباقي لبان) من كلماتي وألحان بلال سرور وتوزيع ‏كينج، وفوجئت منذ يومين بسرقة لحن الأغنية في مهرجانين الأول بعنوان "هلا والله" والآخر "خد فطيرك ‏"، وهذه ليست المرة الأولى التي يُسرق مني فيها لحن ويتعمل منه أغانٍ أخرى".‏

وأوضح حسني: "يتم حالياً اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ حقي وحق زملائي الملحنين ضد الذين سرقوا ‏الأغنية لوقف هذه المهزلة، وأتوجه للنقيب المحترم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بشكوى ضد من تعدوا على اللحن ‏الأصلي للأغنية وأتمنى أن تكون هناك قرارات صارمة لعدم تكرار ذلك".‏

وكان حمو بيكا قد صرح، في وقت سابق، بأن ما يقدمه من غناء ليس معترف به فنيا، لكنه في الوقت ذاته لديه جمهور عريض.

وأوضح بيكا في سياق حديثه لبرنامج "على مسؤوليتي": "أنا بأدي مهرجانات ومش مغني وبأدي محتوي غير معترف به فنيا، وأنا عندي جمهور ياما"، مضيفا أنه أبلغ نقابة المهن الموسيقية أنه ليس مطربًا أو مغنيًا، وصوته وحش، ولكن لديه جمهور كبير، بحسب بوابة "الأهرام" الإلكترونية.