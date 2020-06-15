تركي آل الشيخ يعلق على بيان قيمة تبرعاته للنادي الأهلي

سخر رئيس الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، من تصريحات المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي بشأن تبرعاته للقلعة الحمراء.

كان رئيس اللجنة القانونية السابق بالنادي الأهلي، محمد عثمان، أعلن أن تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي بلغت 70 مليون جنيه فقط.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "والله أنا خايف الأسبوع الجاي أبقى مديون ليهم بحاجة".

وفي وقت سابق، قال آل الشيخ ردا على البيان، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لن أدخل في مهاترات.. خلاصة القول.. فيه قضاء مصري عادل.. يضع النقاط على الحروف".

وتابع: "وفي الآخر الباب ده اتقفل تماما.. وفي انتظار رد القضاء والجهات المعنية المحترمة.. وحبي لمصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه".

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر بالإجماع إلغاء قراره السابق بمنح الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ، ورفع اسمه من قائمة رؤساء شرف النادي، مع مخاطبة وزير الرياضة لتشكيل لجنة قانونية لرد هذه التبرعات.

وتحدث رئيس هيئة الترفيه السعودية في أكثر من مناسبة عن أن إجمالي تبرعاته لمجلس إدارة النادي يتجاوز حد الـ 260 مليون جنيه.