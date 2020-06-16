أهداف مباراة برشلونة وليغانيس (2-0) في الدوري الإسباني... فيديو

فاز نادي برشلونة الإسباني (2-0)، على نظيره ليغانيس، مساء الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدفي برشلونة أنسو فاتي في الدقيقة (42)، وليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة (69).



بهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني وبفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد الذي يواجه بلنسية يوم الخميس، بينما تجمد رصيد ليغانيس عند 23 نقطة في ذيل الترتيب.