"هل يكون افتراضيا بالكامل؟"... حفل جوائز إيمي سيقام في موعده

قالت شبكة (إيه.بي.سي)، يوم الثلاثاء، إن حفل جوائز إيمي التلفزيونية وهو واحد من أكبر الأحداث في صناعة الترفيه، سيقام في 20 سبتمبر/أيلول، كما هو مقرر له، وإن المذيع جيمي كيمل سيكون مقدمه.

ولم تقدم الشبكة، وهي جزء من شركة والت ديزني، تفاصيل عن كيفية إقامة الحفل الذي يقدم أرفع الجوائز للأعمال التلفزيونية، في وقت تسببت فيه جائحة فيروس كورونا في إلغاء عدد من الأحداث التي تبث على الهواء مباشرة.

وقال كيمل في بيان، "لا أعرف أين سنقوم بذلك أو كيف سنقوم به أو حتى لماذا نقوم به، لكننا سنقيمه (الحفل) وأنا سأقدمه".

وعادة ما يذاع الحفل على الهواء مباشرة في لوس أنجليس أمام جمهور من ألمع النجوم، وتسبقه مراسم على البساط الأحمر.

I don't know where or how or even why we are doing this, but we are and I am hosting it! The 72nd #Emmy Awards - Sunday, September 20th on @ABCNetwork @TelevisionAcad — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) June 16, 2020

ولم يكن واضحا إن كان الحدث سيقام هذا العام بسبب القيود على التجمعات الكبيرة وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفقا لرويترز.

ووفقا لمجلة فارايتي، فقد أفاد بيان أمس بأن التفاصيل بشأن كيف سينتج العرض ستعلن قريبا.

وتشمل السيناريوهات المطروحة للدراسة إقامة حدث افتراضي بالكامل، أو عرض مزيج من اللقطات المسجلة مسبقا مع ظهور لبعض النجوم على الإنترنت.