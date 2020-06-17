اعتقال شاب أسود طرح عجوزا أرضا لسبب غامض... فيديو

اعتقل شاب لطرحه امرأة عجوزا تبلغ من العمر 92 عامًا بعنف أرضا في مدينة نيويورك الأمريكية، علما أنه ارتكب ما مجموعه 103 جرائم حتى الآن.

ودفع الشاب الأسود المتهم بارتكاب جرائما جنسية، والذي يبلغ من العمر 31 عاما، عجوزا بقسوة حتى سقطت على صنبور إطفاء الحريق والضحية الآن تعاني من خوف الخروج للمشي في حيها.

وقالت العجوز غيرالدين، "اعتقدت أن قرميدا سقط علي أو شيء ما ضربني على الجانب الأيسر من رأسي حتى وقعت على صنبور المياه، وأصبت بجروح في رأسي ونزل الدم".

وظلت العجوز على الأرض حتى اتصل أحدهم بالطوارئ وتم نقلها إلى مستشفى قريب من منطقة منهاتن، بحسب ما نقلته "إي بي سي" المحلية.

وأشارت غيرالدين، أنها أصيبت بصدمة نفسية وتخاف من الخروج إلى الشارع. وفي كل مرة تحتاج العجوز إلى الخروج الآن تطلب من أحد أن يرافقها.

وتعرفت الشرطة على الجاني من خلال كاميرات الفيديو ووجهت إليه الاتهامات بالاعتداء على العجوز، وهذه الجريمة هي الجريمة رقم 103 التي يرتكبها الشاب.