بعد إثارته الجدل... محمد رمضان يكشف عن مؤلف "الإمبراطور أحمد زكي"

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الأربعاء، عن تعاقد شركة "سينرجي" للإنتاج مع مؤلف مسلسل "الإمبراطور" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل، أحمد زكي.

وكشف رمضان تعاقد الشركة المنتجة لمسلسل "الإمبراطور أحمد زكي"، مع أقرب أصدقاء "الإمبراطور" لتأليف المسلسل، وذلك بعد أيام من الجدل بشأن تجسيده لشخصية النجم الراحل.

وأكد رمضان معلقا على فيديو نشره مع الكاتب والسيناريست بشير الديك على حساباته بمواقع التواصل، قائلا: "الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير بشير الديك لتأليف مسلسل (الإمبراطور أحمد زكي) إنتاج سينرچي. ثقة في الله نجاح".

وأشار إلى أن الديك "هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل، ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء، وضد الحكومة، وطائر على الطريق، والنمر الأسود".

يذكر أن موقع "تويتر" شهد خلال الفترة الأخيرة حالة من الغضب بعد انتشار وسم "رمضان_أفضل_من_أحمد_زكي"، عقب إعلان رمضان أنه سيجسد شخصية النجم الراحل أحمد زكي، أحد عمالقة الفن العربي، في عمل فني في رمضان المقبل.

الحمد لله تم التعاقد أمس مع السيناريست الكبير أ/بشير الديك لتأليف مسلسل ( أحمد زكي ) إنتاج سينرچي #ثقة_في_الله_نجاح

ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء و ضد الحكومة و طائر على الطريق و النمر الأسود pic.twitter.com/936sWpX0YH — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) June 17, 2020

وكان رمضان قد نشر على حسابه بموقع "إنستغرام"، مقطع فيديو للقاء تلفزيوني قديم وهو يقلد الفنان أحمد زكي، معربا عن حبه الشديد له، وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل (أحمد زكي)، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم، الإمبراطور أحمد زكي، رمضان 2021، ثقة في الله نجاح، يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

اللقاء ده من ٨ سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل ( أحمد زكي ) .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم #الامبراطور #أحمد_زكي #رمضان2021 #ثقة_في_الله_نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم pic.twitter.com/XUD46vyIhx — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) June 14, 2020

وانتشر وسم "#رمضان_أفضل_من_أحمد_زكي" على تويتر، وتعرض محمد رمضان للهجوم رفضا لمقارنته بالفنان الراحل.