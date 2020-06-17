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    كيف تؤثر فيتامينات ومكونات الكيوي على المناعة والبشرة والقلب

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    يشتهر الصيف، بصرف النظر عن حرارته المرتفعة ورطوبته الشديدة، بفاكهته المميزة بما فيها من فوائد صحية وطعم شهي ومنعش، وتعتبر فاكهة الكيوي إحداها.

    أكد موقع "ذا هيلث سايت" بتقرير صحي عن فاكهة الكيوي المميزة بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم مثل فيتامين "س" وفيتامين "ك" وفيتامين "هـ" وحمض الفوليك والبوتاسيوم، كما أنها مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

    جسم الإنسان
    © Photo / CCO
    تجنب هذه الأطعمة حفاظا على كليتيك
    وذكر التقرير أن هذه الفاكهة تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية التي تجعلها أحد الأطعمة التي يجب تناولها بانتظام، ومن هذه الفوائد:  

    تعزز المناعة: احتواء الكيوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة المعروفة بأنها تسبب الالتهاب والسرطان، تجعله مصدراً هاماً لمحاربة الأمراض وتعزيز مناعة الجسم.

    تساعد في الهضم: يحتوي الكيوي على إنزيم يعرف باسم "الأكتينيدات" وهو معروف بخصائصه في هضم البروتين وبالتالي يحفز هضم الطعام بشكل أكبر، ويساعد الكيوي أيضاً المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون المزعج.

    تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب: يحتوي الكيوي على الكثير من العناصر والألياف الغذائية، مما يساعد في الوقاية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية، كما يحافظ على عمليات الأيض.

    تساعد في نمو الجنين أثناء الحمل: من المعروف أن الكيوي غني بخصائصه الطبية، فهو مصدر جيد لحمض الفوليك والذي يقال بأنه مفيد للنساء الحوامل لأنه يساعد في نمو الجنين، كما يعتبر الكيوي أيضاً مفيد لنمو الأطفال.

    توفر بشرة متوهجة: يعتبر فيتامين سي وفيتامين هـ الموجودان في الكيوي رائعان للبشرة حيث يعملان كمضادات للأكسدة، مما يمنع هرم الخلايا وتلفها وإصابة البشرة بالشيخوخة.

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