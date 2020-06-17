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    نصائح وطرق تخفف من الشخير

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    يعتبر الشخير في حد ذاته أمرا غير ضار بشكل عام، ولكنه قد يكون مزعجاً، خاصة لشريك سريرك، لكن لحسن الحظ، يمكنك إجراء بعض الخطوات البسيطة للتخفيف من حدة المشكلة.

    قدم موقع "هارفارد هيلث" نصائح ومقترحات تساعد في إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً أثناء النوم مما يخفف من الشخير، إليك أهم هذه التوصيات:

    علماء: لسان الإنسان قادر على شم الروائح
    © CC0 / pixabay
    شكل اللسان... دراسة تكشف سببا جديدا للشخير
    اخسر الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، حيث:

     يمكن أن تؤدي الأنسجة الدهنية الزائدة في الرقبة والحلق إلى تضييق المسالك الهوائية، وسيساعد فقدان بعض الوزن في فتح الممرات الهوائية.

    تجنب الكحول:

    أو لا تشرب الكحول خلال ثلاث ساعات من وقت النوم.  سيساعد ذلك على منع عضلات الشعب الهوائية من الركود أثناء النوم.

    لا تتناول الأدوية التي تريح عضلاتك في المساء:

    البنزوديازيبينات هي مجموعة رئيسية من الأدوية التي يجب تجنبها، تسمى هذه الأدوية أحياناً بالمهدئات، وتشمل ألبرازولام (زاناكس)، وكلونازيبام (كلونوبين)، وديازيبام (فاليوم)، ولورازيبام (أتيفان)، والتي تستخدم عادةً لعلاج القلق، ولكن لا ينصح بهذه الأدوية لعلاج الأرق على المدى الطويل (أكثر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع).

    جرب العلاجات المنزلية لمشاكل انسداد الأنف:

     إذا كان أنفك مسدوداً بسبب المخاط، فحاول تنظيف الجيوب الأنفية بالمحلول الملحي، وإذا كنت تعاني من الحساسية، قلل من الغبار ووبر الحيوانات الأليفة في غرفة نومك أو استخدم دواء الحساسية، أما إذا كانت الأنسجة الأنفية المتورمة هي المشكلة، فاستخدم مرطب أو دواء ضد التورم.

    إذا كنت تدخن، توقف عن التدخين:

    بالإضافة إلى العديد من الآثار الصحية السلبية للتدخين، فإن الأشخاص الذين يدخنون هم أيضاً أكثر عرضة للشخير، ومن الأسباب المحتملة لذلك انسحاب النيكوتين مما قد يعطل النوم، بالإضافة إلى زيادة التورم والتهيج في مجرى الهواء العلوي.  

    نم على جانبك أو ارفع رأسك:

    عندما تنام على ظهرك، يتراجع لسانك ويضغط على قمة مجرى الهواء، لذلك قد يساعدك النوم على جانبك في التنفس بشكل أفضل وتخفيف الشخير.

    ولكن إذا كنت تشخر وتستيقظ وأنت تلهث من أجل الهواء أو غالباً ما تشعر بالنعاس أو التعب أثناء النهار، فمن المحتمل أن يكون لديك توقف التنفس أثناء النوم.

    يمكن أن يسبب توقف التنفس أثناء النوم ارتفاع ضغط الدم ومشاكل طبية أكثر خطورة، استشر الطبيب إذا كان الشخير يؤثر على جودة نومك.

    انظر أيضا:

    أضرار الشخير والأمراض التي قد يدل عليها
    عرض وسادة حديثة تمنع الشخير... فيديو
    شكل اللسان... دراسة تكشف سببا جديدا للشخير
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