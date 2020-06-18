بعد تدهور حالته... الفنان مصطفى درويش يكشف عن فيديوهات "أتعبته نفسيا"

كشف المصري مصطفى درويش، والذي أصيب بفيروس كورونا المستجد عن فيديوهات سببت له ألما نفسيا.

وقال درويش، يوم الأربعاء، في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، "الفيديوهات اللي جاتلي كتير أوي، بس دول تعبوني نفسيا والله"، كما أرفق 3 فيديوهات بالمنشور.

وأضاف، "بس هقوم باذن الله وبفضل دعواتكم هتعدي، أنا عمري ما كنت أتخيل إن الناس بتحبني كده.. هقوم وهاشكر كل شخص دعالي بنفسي.. هقوم وهنحتفل مع بعض.. يا رب".

كان مصطفى درويش أعلن عن تدهور حالته الصحية بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب درويش في وصف حالته الصحية على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "الوضع من سيئ لأسوأ يارب". وذلك بعد يومين من إعلانه عن إصابته بالمرض حيث كتب حينها: "مفكرتش غير في اللي خالطوني، ربنا كتبهالي وهتعدي بإذن الله، وبفضل دعواتكم، أنا جامد أوي في المواقف دي".

يذكر أن مصطفى درويش، شارك خلال شهر رمضان للعام الحالي، بمسلسلين، هما بـ100 وش، مع نيللي كريم وآسر ياسين، وخيانة عهد، مع يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد.