هل ترغب بالحديث مع كيانو ريفز... شارك في المزاد لربح فرصة الحوار

وسيقوم الممثل بإجراء حوار مع الشخص الذي يفوز بالمزاد عبر تطبيق المحادثة "زووم" ولمدة 15 دقيقة.

هذا وسيغلق المزاد في 22 يونيو/حزيران، ومن شروط اللقاء بأنه يحق لأي طرف من الأطراف إنهاء اللقاء في حال تم فيه توجيه تهديد لأحد الطرفين، أو في حال خرج الحوار عن آداب الحديث.

كما ولن يتم إرجاع المال في حال تم إلغاء الحوار، بحسب ما نقل موقع "crgauction2020".

وقد حدد موعد اللقاء في الفترة الممتدة مابين 6 و12 يوليو/تموز، حيث سيتم الاتفاق على الموعد بشكل مسبق.

وبدأ المزاد بسعر 10 آلاف دولار، ووصل الى 17.2 ألف دولار، وسيتم منح عائدات المزاد لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان.